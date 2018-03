Zúrich.- Una de las agencias internacionales ha charlado con el expresidente de FIFA, Joseph Blatter, a pocos días de cumplir 82 años, manifestando que desea una “casación” a la suspensión que se mantiene con él, mientras que da su apoyo a que Marruecos pueda organizar el Mundial 2026, asegurando que Michael Platini tiene un buen futuro en el fútbol.

La charla fue la siguiente:

Usted fue suspendido por la FIFA por un pago de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros) a Michel Platini (también suspendido) y la justicia suiza abrió un proceso penal por “gestión desleal” en su contra. ¿En qué momento se encuentra el proceso?

Respuesta: “Michel Platini acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hace dos semanas, la justicia suiza escuchó a la defensa de Platini en Berna. Mi abogado estaba también presente y se demostró de nuevo que el pago a Platini se hizo correctamente. Nada ha pasado desde septiembre de 2015, es un poco largo. Me gustaría mucho que esto acabase. Si el caso concluye ante la justicia suiza, no hay razón para que haya caso en la FIFA. Lo que yo deseo es cooperar con la justicia suiza, pero también asegurar los argumentos necesarios para conseguir una casación de la decisión de la Comisión de Ética”.

Si la justicia suiza cerrase el caso, ¿acudiría a la Comisión de Ética de la FIFA?

“Vamos a intentarlo a la vez por el lado de la justicia suiza y de la FIFA. Pero la comisión de Ética de la FIFA es totalmente diferente, sus miembros han cambiado. Si se reabre el caso, hará falta un año o más… pero es evidente que hubo un complot. En la FIFA sabíamos que la justicia de Estados Unidos estaría en nuestra contra (…) Hubo una eliminación doble. En algunos círculos no se quería que Platini se convirtiese en presidente de la FIFA, porque por él no se atribuyó el Mundial de 2022 a Estados Unidos (sino a Catar). Y otros, incluso en el seno de la FIFA, decían ‘ya tenemos bastante de Blatter'”.

Usted acudirá al Mundial de 2018 invitado por el presidente Vladimir Putin. Antes, la FIFA atribuirá el Mundial-2026. ¿Por qué apoya usted a Marruecos contra el trío Estados Unidos/Canadá/México?

“Mi corazón late un poco por África. Después del Mundial-2002 organizado en Japón y Corea del Sur, consideramos que una coorganización es una pesadilla. En aquel entonces decidimos que mientras hubiese una candidatura de un país, suya sería la prioridad. Si Marruecos es capaz de organizar ese Mundial con 48 equipos debe ser el elegido”.

Este Mundial-2018 verá la introducción del sistema por videoarbitraje (VAR), ¿qué opina?

“Platini estaba en contra de la introducción de la tecnología en el juego. Después llegó la tecnología de la línea de gol. Al principio yo no estaba tampoco muy favorable. En cuanto al VAR, el sistema está preparado para ser probado y adaptado, y la Board dijo que sí. Pero un Mundial no debe ser un lugar para probar esos cambios en el juego. Hay que hacerlo por ejemplo en las competiciones de jóvenes”.

El Mundial-2026 de 48 equipos y el VAR son reformas efectuadas por su sucesor Gianni Infantino. ¿Qué balance hace de su mandato?

“Ha hecho mucho y no me corresponde a mí analizar lo que ha hecho. Es inexacto que el fútbol no contaba en la FIFA. Cuando yo comencé en la FIFA (en 1975), hicimos mucho por el desarrollo del fútbol, organizando competiciones de jóvenes y mujeres, y creando la Copa de las Confederaciones y la Copa del Mundo de Clubes. También trabajamos en el aspecto médico. (Después de la llegada de Infantino) La FIFA puso término inmediatamente al programa de salud, eso es un error. Nosotros tuvimos también un comité contra el racismo, que ha sido suprimido. Cuando yo me fui, la economía de la FIFA era floreciente, con 1.400 millones de dólares en reservas. Y el mayor contrato de patrocinio, firmado con Wanda, se inició bajo mi presidencia. Así que podrían mostrar más respeto”.

La suspensión de Michel Platini, expresidente de la UEFA, llegará a su término en octubre de 2019. ¿Cree usted que tiene futuro en la FIFA o en la UEFA?

“Por supuesto. Platini es joven y yo sé lo que piensa. Seguro que piensa en ello, no puede dejarlo así, está sufriendo. ¿Su regreso? Sería realmente merecido”.