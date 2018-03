Quito – La Asamblea Nacional no pudo aprobar anoche la resolución socialcristiana que pretendía llevar al Pleno al presidente de la Asamblea, José Serrano, para que explique su diálogo telefónico con el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia, y en esa misma sesión definir su cesación vía destitución.

La sesión 499 no prosperó porque el PSC, a través del legislador César Rohón, modificó el texto de la resolución aprobada la semana pasada y planteó que las comparecencias de Serrano y del fiscal Carlos Baca se realicen mañana y concluidas sus explicaciones se resuelva la destitución del primero y el inicio de un juicio político para el segundo.

Presentada la moción, el presidente encargado de la sesión, Carlos Bergmann, la calificó y llamó a votación, lo cual generó la reacción del bloque de asambleístas de Alianza PAIS.

En medio de la confusión, el legislador Raúl Tello, apeló la presidencia de Bergman, por no haber dado paso a la moción que presentó inicialmente el bloque CREO, respecto a la reconsideración de la moción votada la semana anterior para que exija la renuncia de José Serrano.

El caos concluyó con la decisión de Bergmann de suspender la sesión en medio del reclamo de los bloques PSC, SUMA y BIN, quienes pedían que continúe la votación; en tanto que el bloque correísta permaneció expectante.

El legislador Vicente Taiano (PSC) alertó que existe una clara intención de no llamar a Serrano ante el Pleno y que ese mismo día se defina su destitución. “Lamentablemente, con una argucia no jurídica quieren boicotear la sesión”.

Para Marcia Arregui (AP), se bloqueó la votación porque hubo un “juego mañoso del PSC”, porque cuando aceptaron el cambio del orden del día no incluía definir la destitución de Serrano y llevar a Baca a jucio político. Dijo que por el momento no existe fecha para retomar la sesión.

Durante todo el día, el presidente de la Asamblea dilató el trámite de esta resolución, pues la sesión que fue convocada para las 12:00, se postergó para las 16:30; pero antes, dio paso a la continuación del debate del proyecto de Ley Amazónica; y estaba prevista la designación de los siete vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, pero esto también se suspendió.

Horas antes, Serrano hizo circular en redes sociales un video en el que aceptó que mantuvo conversaciones telefónicas con Pólit y aseguró que informará ante el Pleno “detalle a detalle, palabra por palabra, la razón de mis dichos; y por supuesto, lo que aún me falta por decir”.

Increpó a sus excoidearios que hoy forman el bloque de la autodenominada Revolución Alfarista, afines al expresidente Rafael Correa, y al de CREO, por un supuesto acuerdo. (I)