El fiscal general del Estado, Carlos Baca, reveló esta mañana en rueda de prensa una supuesta conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano y el excontralor Carlos Polit sobre “bajarlo del cargo”.

En dicha conversación, según Baca, se evidencia el interés de Serrano de sacarlo de sus funciones “antes de que se termine el año”.

Frente a este audio, Baca recordó lo siguiente: “El pasado 17 de enero de 2018, le anticipé al país que detrás de los ataques al fiscal se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas con fuero de Corte Nacional para quienes el Fiscal resultaba un peligro”.

El funcionario, quien afirmó que “no tiene pacto con nadie porque no tiene rabo de paja”, señaló, además, que se revela el intercambio y manipulación de documentos.

“Independientemente de que me mantenga o no como Fiscal General del Estado, el Ecuador entero debe conocer esta evidencia del contubernio para impedir que sigamos combatiendo la corrupción, así como para que se entienda por qué durante todas estas semanas he sido atacado sin sentido, ni razón. Ustedes lo han escuchado: no cesarán en su cometido, tal vez con nuevas mentiras y forjamientos, tal vez con otros o los mismos mediocres operadores o tal vez con otros métodos”, expresó.

Reacción de José Serrano

El presidente de la Asamblea José Serrano dará su versión a las 17:00, informó mediante su cuenta de Twitter. Dijo que ahora tratan de intimidarlo, pero que enfrentará a uno o como lo hizo cuando fue Ministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa.

El fiscal Baca, en días pasados, fue acusado por Pólit sobre la supuesta manipulación de los videos que sirvieron como prueba en el caso 30-S (30 de septiembre de 2010), día de la revuelta policial. El ahora fiscal presidió la comisión que investigó los hechos.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Baca reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y responsabilizó a Serrano de cualquier ataque a su vida, la de su familia y sus colaboradores. “Caiga quien caiga, para darle un verdadero baño de verdad al país, trabajando siempre en el marco del derecho y la justicia”, sostuvo.