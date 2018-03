Monterrey.- El volante actual del Monterrey, Carlos Sánchez ha dejado muy en claro la posibilidad de regresar a vestir la camiseta de River Plate, aunque indicó que deberá mejorar su relación con la actual dirigencia del cuadro argentino.

“Reafirmo que no me fui muy bien con la dirigencia de River. Hubo un cambio de estatuto del torneo y firmé obligado la renovación por un año y medio. No me ofrecieron por más tiempo”, aseguró Sánchez en el medio partidario del cuadro de la banda cruzada.

“Es verdad que muchos jugadores no se fueron bien con esta dirigencia. Muchos jugadores no me han dicho cosas buenas. Yo tengo mi versión y me la guaradado para mí”, agregó el mediocampista de la Selección de Uruguay.

Sobre su situación en el fútbol mexicano y su futuro aseguró: “Hasta diciembre tengo contrato con Monterrey. De Europa me siento descartado. Hoy los clubes se fijan en jóvenes y no tanto en la experiencia”.

“No estoy pensando en qué puede venir. Pienso el día a día y en seguir trabajando. No me vuelvo loco. Estoy dispuesto a limar asperezas con la dirigencia si el acuerdo es mutuo. Pero lo veo muy difícil, porque River se armó bien y tiene buen plantel para pelear cosas importantes. Pero si se da, ojalá podamos buscar lo mejor para el club y para mí”, explicó Sánchez.

“Es un sueño jugar con mi hermano Nicolás De La Cruz. Sería una linda oportunidad poder hacerlo. Sé que lo ven como un jugador livianito, pero cuando vaya conociendo al club y la idea de Gallardo, con tiempo y confianza va a demostrar lo que es”, cerró el mediocampista sobre la oportunidad de jugar con su hermano en River Plate.